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У Люботині знову збільшилася кількість потерпілих через ранкові обстріли рф

У Люботині знову збільшилася кількість потерпілих через ранкові обстріли рф

У Люботині на Харківщині вже 5 потерпілих через сьогоднішні ранкові обстріли рф.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Серед постраждалих — жінки та дівчата віком від 14 до 65 років. У них травми різного ступеня тяжкості та гострі реакції на стрес. Агресор вгатив по населеному пункту з РСЗВ «Торнадо-С».

Пошкоджено 20+ приватних будинків.

Під прицілом ворога також було і селище Вільшани: там понівечено цивільне підприємство та поранено співробітника.

Агентство Телевидения Новости

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