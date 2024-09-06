Масштабна лісова пожежа на Донеччині та Харківщині: постраждали чотири вогнеборці (фото)

На території НПП «Святі гори» пожежа локалізована на площі 6000 Га.

Про це повідомляє ДСНС України.

Триває ліквідація окремих осередків тління лісової підстилки на площі 130 га, але розповсюдження вогню не спостерігається.

Проводиться моніторинг оперативної обстановки для запобігання повторного загоряння.

Поблизу села Студенок Оскільської громади Харківщини локалізована пожежа на площі 1650 га.

Загалом вогонь пройшов у межах Донецької та Харківської областей площу понад 5 тисяч га. Знищив 302 домоволодіння та травмував 3 місцевих мешканців.

Внаслідок детонації вибухових пристроїв, залишених ворогом після деокупації цього регіону, постраждали 4 вогнеборці Харківського гарнізону ДСНС.

До пожежогасіння були залучені сили та засоби Харківського, Полтавського, Дніпропетровського, Донецького, Луганського та Черкаського гарнізонів ДСНС.

Загалом 71 одиниця основної та допоміжної техніки, пожежний потяг та 245 рятувальників особового складу.

Агентство Телевидения Новости