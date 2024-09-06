Співачку Повалій мін’юст України хоче позбавити всього

Проти української співачки Таїсії Повалій, яка відкрито підтримує політику путіна і називає війну в Україні «звільненням», ініційовано нові санкційні заходи.

Про це повідомляє УНІАН.

Міністерство юстиції України звернулося до Вищого антикорупційного суду з позовом про конфіскацію майна, яким співачка володіє безпосередньо або через третіх осіб.

У заяві зазначено, що санкції стосуються не тільки нерухомості, а й авторських прав на музичні твори. Ця інформація була опублікована на офіційному сайті Міністерства юстиції.

Попри те, що Таїсія Повалій досі має звання народної артистки України, вона проживає в Москві й відома своїми проросійськими поглядами та підтримкою війни.

Унаслідок її позиції, спрямованої проти України, планують конфіскувати сім земельних ділянок, житловий будинок і домоволодіння, якими вона володіє. Також у списку її майна значаться два автомобілі, чотири пристрої для відстрілу патронів і авторські права на вісім музичних творів.

Зазначимо, Таїсія Повалій раніше була популярна в Україні, але її підтримка російської агресії та публічні заяви про «справедливість» війни в Україні призвели до масового осуду з боку українського суспільства.

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