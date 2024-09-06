Ті, хто рятує життя: у Силах ТрО «Схід» потрібні військові медики

Регіональне управління Сил ТрО «Схід» шукає вмотивованих та патріотично налаштованих фахівців медичної справи. Вступити до лав Сил оборони України запрошують тих, хто буде рятувати життя військових.

Про це повідомили в регіональному управлінні Сил територіальної оборони «Схід» ЗС України.

Потреба у військових медиках є в бригадах Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Донецької та Харківської областей – підрозділах, які з перших днів повномасштабного вторгнення відбивають атаки ворога та звільняють українські території.

Майбутнім кандидатам пропонують наступні умови:

формат оформлення: військова служба за контрактом або служба по мобілізації;вакансія підходить як для цивільних, так і для військовозобов`язаних;служба в районах ведення бойових дій;грошове забезпечення від 20 100 до 120 000 гривень залежно від виконання бойових завдань і розпоряджень;обов’язкове навчання з базової загальновійськової підготовки в навчальному підрозділі;соціальний захист та гарантоване страхування життя;гарантована щорічна основна відпустка + додаткова відпустка 10 днів за сімейними обставинами;супроводження на етапі проходження ВЛК в РТЦК, забезпечення зарахування саме до відповідного підрозділу 108 окремої бригади ТрО ЗСУ.

Для цієї посади потрібно мати:

придатність до служби за станом здоров’я і моральними якостями;високий рівень мотивації та стресостійкість;наявність медичної освіти обов’язкова;відмова від вживання алкоголю та психотропних речовин;готовність працювати в зоні активних бойових дій, фізичних та психологічних навантажень;хороша фізична підготовка буде перевагою;успішно завершений курс тактичної медицини буде перевагою.

Агентство Телевидения Новости