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10 лісових пожеж вирують на Харківщині: триває ліквідація

10 лісових пожеж вирують на Харківщині: триває ліквідація

Станом на 14:00 7 вересня на Харківщині триває ліквідація 7 лісових пожеж.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Рятувальники залучені:

поблизу села Студенок Студенецького лісництва Ізюмського лісгоспу горить ліс на площі 1650 га;

поблизу села Скрипаї Скрипаївського та Задонецького лісництва горить ліс на площі 600 га;

поблизу села Новоплатонівка Борівського лісництва Куп’янського лісгоспу — пожежа на площі 0,4 га;

неподалік села Борова Борівського лісництва Куп’янського лісгоспу Ізюмського району сталося 2 лісових пожежі на загальній площі 2 га;

неподалік села Підлиман Борівського лісництва горить хвойна підстилка на площі 0,4 га;

поблизу села Богуславка Сеньківського лісництва Куп’янського лісгоспу Ізюмського району горить ліс на площі понад 2 га;

поблизу села Лосівка Чугуївського району — горить хвойна підстилка на площі 0,5 га;

поблизу села Васищеве Васищевського лісництва Жовтневого лісгоспу — горить хвойна підстилка на площі 1га.

поблизу села Ківшарівка Куп’янського лісгоспу — пожежа на площі 1 га.

Агентство Телевидения Новости

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