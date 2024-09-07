10 лісових пожеж вирують на Харківщині: триває ліквідація
Станом на 14:00 7 вересня на Харківщині триває ліквідація 7 лісових пожеж.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Рятувальники залучені:
поблизу села Студенок Студенецького лісництва Ізюмського лісгоспу горить ліс на площі 1650 га;
поблизу села Скрипаї Скрипаївського та Задонецького лісництва горить ліс на площі 600 га;
поблизу села Новоплатонівка Борівського лісництва Куп’янського лісгоспу — пожежа на площі 0,4 га;
неподалік села Борова Борівського лісництва Куп’янського лісгоспу Ізюмського району сталося 2 лісових пожежі на загальній площі 2 га;
неподалік села Підлиман Борівського лісництва горить хвойна підстилка на площі 0,4 га;
поблизу села Богуславка Сеньківського лісництва Куп’янського лісгоспу Ізюмського району горить ліс на площі понад 2 га;
поблизу села Лосівка Чугуївського району — горить хвойна підстилка на площі 0,5 га;
поблизу села Васищеве Васищевського лісництва Жовтневого лісгоспу — горить хвойна підстилка на площі 1га.
поблизу села Ківшарівка Куп’янського лісгоспу — пожежа на площі 1 га.