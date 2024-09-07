Окупанти вдарили по селу на Купʼянщині: постраждала мирна мешканка

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 7 вересня близько 10:20 окупанти завдали авіаційний удар по селу Новоосинове Купʼянського району.

Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Поранення отримала 18-річна дівчина. Медики надали потерпілій допомогу.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости