Внаслідок обстрілів на Куп’янщині сталося кілька пожеж

Сьогодні вдень російська армія завдала ударів по житловому сектору села Новоосинове та села Ківшарівка Куп’янського району.

В результаті обстрілу сталося декілька осередків займання, повідомляє ДСНС в Харківській області.

У селі Новоосинове за різними адресами горіли 2 зруйнованих житлові будинки, 2 господарчих споруди на площі 200 м кв.

Крім того, сталася пожежа на відкритій території, де горіла суха трава на площі близько 1,5 га.

У селі Ківшарівка горіла хвойна підстилка Куп’янського лісгоспу на площі 1 га.

Усі пожежі були оперативно ліквідовані силами підрозділів ДСНС та вогнеборців добровільної пожежної команди села Ківшарівка.

Рятувальники, працюючи під постійними ворожими обстрілами, запобігли поширенню полум’я на інші оселі. За попередніми даними в селі Новоосинове в результаті обстрілу постраждала дівчина 2005 р.н.

Агентство Телевидения Новости