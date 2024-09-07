Обстріл Харкова КАБами: влучання по Індустріальному та Салтівському районах

Під обстрілом окупантів опинився Харків та передмістя.

У чотирьох громадян констатували гостру реакцію на стрес. Їм надають допомогу, повідомляє поліція Харківської області.

7 вересня, попередньо, КАБами було завдано ударів по Індустріальному та Салтівському районах міста. У садовому товаристві є влучання в господарчу будівлю, загорілася трава.

Одна з авіабомб влучила на територію приватного підприємства, де також зайнялася пожежа. На даний час інформація про постраждалих не надходила.

У селищі Мала Данилівка ворог поцілив у приватний будинок. Також почалася пожежа. Постраждали чотири місцевих мешканці. Вони отримали гостру реакцію на стрес.

У селищі Козача Лопань внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. За медичною допомогою ніхто не звертався.

На місцях подій працюють поліцейські слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти, а також рятувальники та медики.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости