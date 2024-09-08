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Вночі над Харківщиною збивали «шахедів»
У ніч на 8 вересня окупанти атакували Україну чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 із Бєлгородської області та 23 ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків: Курськ – рф, Чауда – Крим).
Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України.
Протиповітряна оборона працювала у Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях.
У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БпЛА типу Shahed.
Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені (імовірно, впали під впливом засобів РЕБ). Також три ракети Х-59 не досягли цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України.