Вночі окупанти атакували Харківщину «шахедами» та з РСЗВ: дані прокуратури

8 вересня близько 00:30 війська рф обстріляли селище Борова Ізюмського району. Пошкоджено житлові будинки, авто. Попередньо, удари по населеному пункту були завдані з авіації та РСЗВ.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також в ніч на 8 вересня внаслідок вибуху ворожого БпЛА у селищі Малинівка Чугуївського району горіла трава, частково пошкоджено прилеглі приватні домоволодіння та господарчі приміщення.

За процесуального керівництва Ізюмської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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