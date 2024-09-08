На Харківському напрямку окупанти втратили понад 80 солдатів

Втрати ворога за минулу добу склали 83 особи, з них безповоротні – 33, санітарні – 50.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

​​У Вовчанську противник проводив штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Протягом ночі провів евакуацію санітарних втрат та логістичне забезпечення передових підрозділів. Застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А в районі агрегатного заводу.

В районі населеного пункту Глибоке противник здійснює поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточних втрат та підготовки до поновлення наступальних дій.

В районі населеного пункту Тихе Сили оборони України знищили вогневі позиції противника.

Протягом минулої доби відбулося три бойові зіткнення. Окупанти також завдали п’яти авіаударів з використанням дев’яти КАБів. Здійснили 33 удари дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 392 рази.

Від початку цієї доби триває одне бойове зіткнення у районі Вовчанська.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 68 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 танки,4 бойові броньовані машини,2 артилерійські системи,6 автомобілів,5 одиниць спеціальної техніки,49 БпЛА.

Знищено: 51 укриття для особового складу, одне місце зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости