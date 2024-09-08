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Окупанти пошкодили газові мережі на Харківщині та поранили жінку

Окупанти пошкодили газові мережі на Харківщині та поранили жінку

8 вересня близько 12:00 російські військові обстріляли Купʼянськ. Вибухове поранення дістала 66-річна жінка, яка під час удару перебувала на вулиці. Постраждалу госпіталізували.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено житлові будинки. Також горить газова труба.

Попередньо, війська рф вдарили по місту з артилерії.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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