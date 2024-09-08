Окупанти вдарили по Харківському району

Сьогодні, 8 вересня, близько 17:15 окупанти завдали двох ударів по місту Дергачі Харківського району.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу Дергачів одна людина зазнала поранень.

На місці працюють оперативні служби.

Внаслідок російських обстрілів Дергачів спалахнули пожежі у приватному секторі. Попередньо, удари завдавались ракетами з боєприпасами касетного типу. Задоренко попередив про загрозу повторних обстрілів.

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