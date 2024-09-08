У Дергачах зросла кількість жертв обстрілу: 13 постраждалих та один загиблий

Внаслідок обстрілу з РСЗВ міста Дергачі Харківського району 8 вересня 13 людей постраждали та одна жінка загинула.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

76-річна жінка загинула. Меддопомога знадобилася 13 жителям Дергачів.

Ворог завдав ударів по будинках у приватному секторі. Пошкоджено щонайменше вісім осель, виникли пожежі.

За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти вдарили по населеному пункту з РСЗВ «Торнадо-С».

Коментар керівника Дергачівської окружної прокуратури Харківської області Андрія Огороднікова

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