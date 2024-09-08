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У Дергачах зросла кількість жертв обстрілу: 13 постраждалих та один загиблий
Внаслідок обстрілу з РСЗВ міста Дергачі Харківського району 8 вересня 13 людей постраждали та одна жінка загинула.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
76-річна жінка загинула. Меддопомога знадобилася 13 жителям Дергачів.
Ворог завдав ударів по будинках у приватному секторі. Пошкоджено щонайменше вісім осель, виникли пожежі.
За даними Харківської обласної прокуратури, окупанти вдарили по населеному пункту з РСЗВ «Торнадо-С».
Коментар керівника Дергачівської окружної прокуратури Харківської області Андрія Огороднікова