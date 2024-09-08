Армія рф обстріляла Харківський район із РСЗВ «Торнадо-С»: дані прокуратури

8 вересня близько 17:00 збройні сили рф обстріляли приватний житловий сектор у місті Дергачі Харківського району. За попередніми даними, війська рф вдарили по місту з РСЗВ «Торнадо-С».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Загинула 76-річна жінка, ще 12 мирних мешканців дістали травми різного ступеня тяжкості.

Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь, господарчі приміщення, гаражі, авто.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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