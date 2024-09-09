Два десятки боєзіткнень зафіксовано на Харківському та Куп’янському напрямках

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 9 вересня. 929 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 73 авіаційних удари (задіяв, зокрема, 94 КАБ), здійснив 4770 обстрілів, понад 190 з них – з реактивних систем залпового вогню.

На Харківщині агресор завдавав авіаударів, зокрема, в районах населених пунктів Петропавлівка та Глушківка.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська, Тихого та Стариці.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень склала 15. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Лозової, Стельмахівки, М’ясожарівки та в напрямку Глушківки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости