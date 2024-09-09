На Харківщині двоє людей поранено внаслідок удару дроном

9 вересня близько 8:00 окупанти вдарили FPV-дроном по Купʼянську. Двоє мирних жителів поранені.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок удару зазнали поранень двоє чоловіків віком 71 та 49 років. Медики надали допомогу потерпілим.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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