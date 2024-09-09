Окупанти били по Харківщині авіабомбами, дронами та з РСЗВ: поліція показала наслідки

Минулої доби російські військові завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів. Двоє людей загинули, 17 зазнали поранень.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

8 вересня внаслідок обстрілу з РСЗВ у місті Дергачі пошкоджено 34 приватних будинки, господарчі споруди, автомобілі. Загинула цивільна жінка, дістали поранення 13 людей, у тому числі 8-річний хлопчик.

З РСЗВ «Торнадо-С» ворог обстріляв село Березівка. Сталося займання сухої трави, пошкоджено автомобіль. Дістав поранення цивільний чоловік.

Внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Торнадо-С» у селі Грушівка пошкоджено будівлю фельдшерсько-акушерського пункту, службовий автомобіль поліції, приватний будинок. Дістали поранення 16-річний хлопець та цивільний чоловік.

У селі Старовірівка через ворожий обстріл загинула цивільна жінка. Пошкоджено сім житлових будинків.

З артилерії росіяни обстріляли місто Куп’янськ. Пошкоджено приватні будинки, надвірні будівлі, господарчі споруди, дитячий садок, газогін. Дістала поранення цивільна жінка.

Селище Борова окупанти обстріляли з РСЗВ «Смерч». Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі.

У селі Новоосинове пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди. Пожежа на кладовищі.

У селі Кругляківка внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-250 пошкоджено чотири приватні будинки.

У селі Івашки через обстріл FPV-дронами знищено приватний будинок, господарчі споруди, автомобіль, пошкоджено лінії електропередачі.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 8 вересня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 11 людей.

Агентство Телевидения Новости