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У Харкові чоловіку на кілька діб заборонили контактувати з дружиною за домашнє насильство

У Харкові чоловіку на кілька діб заборонили контактувати з дружиною за домашнє насильство

Поліцейські притягнули до відповідальності жителя Шевченківського району за вчинення домашнього насильства щодо колишньої дружини.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

8 вересня близько 21:00 42-річна жінка повідомила до Харківського районного управління поліції № 3 про образи з боку колишнього чоловіка та психологічне насильство.

За адресою виїжджали співробітники сектору протидії домашньому насильству райуправління. Щодо 48-річного кривдника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чоловіку винесли терміновий заборонний припис на спілкування та контактування з колишньою дружиною протягом трьох діб.

Агентство Телевидения Новости

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