На Куп’янському напрямку окупанти штурмують в районах п’яти населених пунктів, зафіксовано 12 атак

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 10 вересня. 930 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 97 авіаударів, зокрема, скинув 130 КАБів. Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, з них 195 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Павлівка, Білопілля, Годунівка, Куп’янськ, Загризове, Пустогород, Галаганівка, Харків, Білокриничне, Твердохлібове, Щурове, Стельмахівка, Курилівка, Краматорськ, Предтечине, Диліївка, Торецьк, Пантелеймонівка, Олександропіль, Селідове, Курахівка, Трудове, Водяне, Вугледар, Катеринівка, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Степногірськ, Лук’янівське, Новоандріївка, Кам’янське, Новоданилівка, Лугівське та Білогір’я.

На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та Лозової.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости