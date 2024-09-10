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На фронті загинув сапер з Харківщини

На фронті загинув сапер з Харківщини

На війні з росією загинув військовослужбовець, житель міста Валки Харківської області Олександр Кривич.

Про це повідомили в Валківській міській раді.

До повномасштабного вторгнення Олександр Кривич працював у складі будівельних бригад, у Валківському райавтодорі та ДРП «П’ятихатське ДЕП», звідки 17 березня 2022 року і був мобілізований до лав Збройних Сил України.

Олександр Кривич служив старшим сапером інженерно-саперного взводу. Загинув 3 вересня внаслідок артилерійського обстрілу в районі селища Ветеринарне Харківського району.

У 41-річного захисника залишилися дружина, донька та мама.

Військовий відзначений командуванням медалями «За хоробрість в бою» та «За службу державі».

Агентство Телевидения Новости

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