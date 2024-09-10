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Внаслідок атак FPV-дронами на Харківщині постраждали четверо людей

Внаслідок атак FPV-дронами на Харківщині постраждали четверо людей

За минулу добу ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Харківщини дев’ятьма КАБами та двома FPV-дронами. Під ударами ворога перебували населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Куп’янського районів.  

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

10 вересня 1:01 смт Пересічне, Харківський район, Солоницівська громада: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 800 кв. м.

18:10 с. Новоолександрівка, Чугуївський район: внаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2,5 га.

18:05 Куп’янськ: внаслідок обстрілу горіла трава, очерет та залишки побутових матеріалів на площі 1 га.

16:10 Куп’янськ: внаслідок удару КАБ горіли три магазини.

16:10 с. Захарівка, Куп’янський район: внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено будинок. Постраждав 57-річний чоловік.

13:05 с. Новоосинове, Куп’янський район: Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда.

13:05 с. Великі Проходи, Харківський район: внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено екскаватор. Постраждав 52-річний чоловік.

11:20 с. Перовське, Богодухівський район: внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди.

8:23 с. Загризове, Ізюмський район: внаслідок обстрілу горить трава та очерет на площі 2,5 га.

8:20 с. Осинове, Куп’янський район: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.

8:00 Куп’янськ: внаслідок влучання дрона в автомобіль постраждали 71 та 49-річний чоловіки.

Наслідки обстрілу Куп’янська. Фото: Олег Синєгубов

Агентство Телевидения Новости

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