Окупанти запустили по Україні 46 «шахедів» та дві ракети
У ніч на 10 вересня окупанти завдали ударів по Україні балістичною ракетою «Іскандер-М» з окупованого Криму, протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря та запустили 46 ударних БпЛА Shahed з районів Курська та Єйська.
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.
В результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА.
Протиповітряна оборона працювала у Харківській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.
Три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України, один – у напрямку росії, два – в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно, впали під впливом засобів РЕБ).