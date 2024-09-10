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Прикордонники ліквідували окупантів під час зведення ними фортифікацій на Харківщині

Прикордонники ліквідували окупантів під час зведення ними фортифікацій на Харківщині

На Харківщині під Вовчанськом військовослужбовці Держприкордонслужби завадили окупантам у зведенні фортифікаційних споруд. Ударів по ворогу завдали мінометники бригади «Гарт».

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

В поле зору аеророзвідників бригади «Гарт» потрапив процес копання військовими противника у лісосмузі окопів та бліндажів.

«Ті так ефектно махали лопатами, що наші хлопці не могли залишитися байдужими. Миттєво навели на об’єкт мінометників, і ті точними влучаннями відправили двох ворожих копачів у пекло, а трьох у шпиталь», – йдеться в повідомленні.

Також за допомогою FPV-дрона було знищено автівку противника.

Агентство Телевидения Новости

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