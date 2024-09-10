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Рятувальники загасили пожежу після обстрілів у Куп’янську

Рятувальники загасили пожежу після обстрілів у Куп’янську

Напередодні опівдні ворожа авіація скинула авіабомби на середмістя Куп’янська, спричинивши значні руйнації інфраструктурних об’єктів та пожежі у 3-х магазинах.

Обійшлося без постраждалих, повідомляє ДСНС в Харківській області.

На час прибуття рятувальників ДСНС вогонь охопив площу у 800 м кв. Під час пожежогасіння ворог постійно завдавав повторних ударів по даній локації з артилерії. Кілька разів надзвичайники були вимушені відходити в укриття. Проте тільки-но вони поновлювали роботи, знову починались обстріли, зазначають в ДСНС.

Лише сьогодні вдалось остаточно загасити всі осередки горіння.

На місці обстрілу працювали 12 рятувальників, у тому числі медичний розрахунок ДСНС Дніпровщини.

Агентство Телевидения Новости

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