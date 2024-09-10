Бійці Нацгвардії на Харківському напрямку взяли в полон двох окупантів

Бійці «Хартії» знову взяли в полон військовослужбовців РФ на Харківському напрямку.

Про це повідомляє пресслужба Бригади Національної гвардії України «ХАРТІЯ».

Полонені зізналися: їхні командири відправили їх на «гарматне м’ясо». Окупанти потрапили під мінометний обстріл під час спроби штурму, заблукали в лісі, і, зрештою, їх взяли в полон воїни 13-ї бригади оперативного призначення НГУ «Хартія».

Наші військові не забувають про норми Женевської конвенції. Згодом окупантів обміняють на українських військових.

Нагадаємо, раніше військові «Хартії» врятували й взяли в полон пораненого бійця РФ, кинутого своїм підрозділом напризволяще. Пілот українського дрону скерував росіянина до наших військових.

Агентство Телевидения Новости