Бюджетна підтримка для аграріїв: держсубсидії під урожай

Аграрії на тимчасово окупованих територіях і в зоні активних бойових дій можуть отримати бюджетну підтримку через Державний аграрний реєстр.

Про це повідомляє Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Відсьогодні з 10.00 розпочнеться прийом заявок на одержання держсубсидії під урожай. Мова йде про оброблюванні угіддя, засіяні/засаджені сільськогосподарськими культурами з розрахунку на 1 гектар, розповіли в Мінагрополітики.

Кошти у розмірі:✔️ ⁠1000 грн на 1 га надаються аграріям на території можливих бойових дій;✔️ 2000 грн на 1 га виплачуватимуться аграріям на землі, де йдуть активні бойові дії.

Подати заявку можна аграріям Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей до 25 вересня 18.00 години.

Далі Мінагрополітики опрацює зведені відомості, які надійшли від обласних комісій. Після чого здійснює до 1 грудня поточного року пропорційний розподіл бюджетних коштів в розрізі кожного отримувача, який затверджується наказом Міністерства (з урахуванням наявних бюджетних асигнувань за відповідним напрямом), зазначив Коваль.

Агентство Телевидения Новости