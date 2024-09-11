На Харківщині чоловік викрав гроші з картки односельця

Під приводом надання допомоги 62-річному односельцю зловмисник протягом двох днів оплачував карткою пенсіонера свої покупки.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Встановлено, що він обікрав чоловіка майже на 11 тисяч гривень, повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські встановили, що наприкінці серпня потерпілий попросив 34-річного односельця купити харчові продукти й віддав чоловіку свою банківську картку.

Однак зловмисник вирішив витратити гроші на власні потреби. Він приніс продукти потерпілому і сказав, що банківську картку забув у магазині. Натомість кілька днів витрачав гроші пенсіонера.

Таким чином фігурант витратив майже 11 тисяч гривень потерпілого.

Слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили 34-річному зловмиснику про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають власників банківських карток бути більш уважними до умов зберігання та використання платіжних карток. У разі втрати картки одразу повідомляйте про це банківську установу та заблокуйте можливість її використання.

Агентство Телевидения Новости