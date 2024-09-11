На Харківському напрямку нацгвардійці знищили вогневу точку росіян

Розрахунком аеророзвідки харківських нацгвардійців за допомогою дрона на Харківському напрямку була виявлена кулеметна вогнева позиція, яку за ніч облаштували окупанти.

Про це повідомили у 5-ї Слобожанській бригаді НГУ.

Також біля вогневої точки був помічений військовослужбовець армії рф, який проводив подальші будівельні роботи.

Поки противник не встиг затягнути нову кулеметну позицію антидроновими сітками, гвардійцями було прийняте рішення щодо нанесення вогневого ураження. Розрахунок Слобожанських гвардійців за допомогою ударного FPV-дрона завдали удару по позиції.

Ціль була знищена разом із російським солдатом.

Як повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, знищення вогневих засобів і техніки – противника одна із задач яку виконують наші підрозділи щоденно.

Протягом цієї доби гвардійці знищили:

3 од. бронетехніки (БТР/БМП/МТЛБ);13 од. автомобільної техніки;9 артилерійських систем;3 міномети з розрахунками;2 склади БК.

Агентство Телевидения Новости