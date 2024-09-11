У Харкові привітали плавця Максима Веракса зі «сріблом» на цьогорічних Паралімпійських іграх
Представники Харківщини у складі Національної збірної команди України повертаються з XVII літніх Паралімпійських ігор, що проходили в Парижі.
Серед збірної — дев‘ять представників нашої області, повідомляє ХОВА.
Спортсмени Харківської області вибороли:1 золоту3 срібні3 бронзові нагороди.
Зустрілися з Максимом, який у Парижі виборов срібло, а загалом на 5 Паралімпійських іграх виборов 16 медалей та став найтитулованішим спортсменом серед паралімпійців України, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.
40-річному Максиму знадобилось п’ять Паралімпіад для того, щоб досягти цього показника.
Цього разу у Парижі спортсмен здобув «срібло» на 100-метрівці вільним стилем, яку подолав за 53.64 секунди.