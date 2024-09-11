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Харківського нацгвардійця посмертно нагородили орденом «За мужність»

Харківського нацгвардійця посмертно нагородили орденом «За мужність»

Указом Президента України від 23.08.2024 № 573 орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагороджений військовий НГУ, стрілець Євген Єрмаков.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ.

Євген народився у 1985 році. До повномасштабного вторгнення здобув професію столяра, після чого закінчив Державний вищій навчальний заклад «Харківський коледж будівництва, архітектури та дизайну». У перші дні війни добровольцем став до лав Національної гвардії України.

Внаслідок артилерійського обстрілу 30 серпня 2023 року військовий загинув. Поховали Героя на кладовищі селища Рогань Харківського району.

Агентство Телевидения Новости

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