Примусову евакуацію планують ще з 29 населених пунктів Харківщини

У Харківської області планують розширити зону примусової евакуації родин із дітьми з 29 населених пунктів трьох громад Куп’янського району.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Під евакуацію підпадає близько 270 дітей з їхніми батьками.

На Харківщині тривають бої на Липецькому, Вовчанському та Куп‘янському напрямках. На територіях, наближених до лінії боєзіткнень, ворог постійно руйнує цивільну інфраструктуру, зокрема електромережі, підстанції.

«Відновити їх наразі не можливо, тому місцеві жителі на цих територіях не мають світла та інших послуг, а також перебувають під щоденними ворожими обстрілами. Ми вкотре закликаємо зберегти життя та евакуюватися», – зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости