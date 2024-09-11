На Харківщині п’яна водійка вилетіла в кювет: травмувався пасажир

У селі Наталине Красноградського району Харківської області 39-річна кермувальниця автомобіля ВАЗ під час руху перевищила дозволену швидкість, внаслідок чого не впоралася з керуванням та з’їхала у кювет.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

ДТП сталася у червні – жінці вже повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху та травмуванні людини

Перевірка підтвердила, що водійка керувала транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження середньої тяжкості дістав її 20-річний пасажир.

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Правопорушниці загрожує покарання до трьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Агентство Телевидения Новости