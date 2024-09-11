На Харківщині планують відновити офлайн-навчання в трьох ПТУ

У Красноградському районі Харківської області планують відновити офлайн-навчання в трьох закладах профтехосвіти

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Нині в Красноградському районі вдалося відновити офлайн-навчання в 12 закладах освіти – 10 школах та двох дитсадках. За парти повернулися майже 4 тис. учнів, а в дошкільних закладах заняття проводять для понад 160 дітей.

Робота з облаштування та відновлення укриттів в районі продовжується. Незабаром планується відновити офлайн-навчання у трьох закладах профтехосвіти району, що охопить 230 учнів. У змішаний режим організації освітнього процесу планується вихід одного закладу фахової передвищої освіти.

Внаслідок дій російських окупантів на Харківщині пошкоджено 307 шкіл, повністю зруйновано – 48. З огляду на безпекову ситуацію в регіоні, офлайн-навчання або заняття у змішаному форматі можливо проводити лише в укриттях. Наразі в області тривають роботи з будівництва шести захисних споруд, які стануть опорними для низки навчальних закладів та зможуть охопити понад 5500 учнів.

Агентство Телевидения Новости