Бойові рани не стануть на заваді: зірки спорту долучилися до реабілітації військових у Харкові

Саме з плавання розпочав реабілітацію після поранення гвардієць Олександр з позивним «Пацифіст». Чоловік – доброволець, третій рік захищає Україну у складі П’ятої Слобожанської бригади Нацгвардії. Поранення дістав торік взимку, в лісі поряд з Кремінною на Луганщині.

Олександр «Пацифіст», боєць 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Басейн завжди підіймає настрій і підтримує добру фізичну форму. Плавання, я взагалі вважаю, ідеальний вид спорту та відпочинку, працюють майже всі групи м’язів.

Перше відкрите тренування гвардійців в одному зі спорткомплексів Харківщини триває разом із Максимом Крипаком. На паралімпійський п’єдестал пошани плавець підіймався п’ятнадцять разів. За словами Максима, гвардійці, навіть після важких поранень, у добрій фізичній формі – налаштовані тренуватись та перемагати.

Максим Крипак, десятиразовий паралімпійський чемпіон

Є з чим працювати. В них дуже гарне відчуття води, та я розумію, що за якийсь період один-два роки можна буде добитись результату, який буде їх влаштовувати. Я дуже буду радий, якщо для хлопців моя присутність грає якусь роль мотивації, адаптації. Буду дуже радий їм допомогти.

Для ватерполістки Аюни Морозової слобожанські гвардійці – бойові побратими. У двадцять другому році вона записалася в тероборону і дивом вціліла, коли по будівлі Харківської облдержадміністрації влучила російська ракета. Мета першого відкритого тренування, говорить Аюна, подивитися як гвардійці тримаються на воді та визначитися з індивідуальним графіком тренувань.

Аюна Морозова, голова Федерації плавання Харківської області

Це зовсім по-іншому, бо людина сама ще не звикла до того, що нема якоїсь опори, ноги, руки. Тому в воді це легше, бо у воді не треба спиратися, вода сама тебе несе, але це різна техніка тренувань.

До програми реабілітації гвардійців після поранень доєдналася і федерація військово-спортивних багатоборств у Харківській області. Гвардійці і тут не пасуть задніх – впевнено почуваються у боксерських рукавичках та на килимі для боротьби.

Денис, заслужений майстер спорту з військово-спортивних багатоборств, суддя міжнародної категорії

Усі хлопці, які прийшли, у всіх підготовка, у всіх, як у нас хлопці на вулиці кажуть, є характер.

Олександр, інструктор з фізпідготовки та спорту 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Такі тренування дають нам змогу пізнати себе в інших видах спорту. Вибираємо те, що нам підходить або не підходить, у чому ми можемо брати участь надалі, в чому будуть виникати проблеми. Особливо це стосується хлопців, які дістали поранення. Зараз ми більше займаємось цим напрямком.

Тренування для гвардійців провели зовсім юні спортсмени з чемпіонськими досягненнями. Це, переконані у федерації, нагадає спортсменам-підліткам, що саме завдяки нашим захисникам вони можуть жити у рідному Харкові, тренуватись та змагатись.





Агентство Телевидения Новости