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Рятувальники показали, як витягали пенсіонерку з-під завалів зруйнованого будинку на Харківщині
З-під завалів зруйнованого будинку на Харківщині рятувальники дістали 86-річну жінку.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Сьогодні зранку ворог завдав підступного удару по житловій двоповерхівці у селищі Борова Ізюмського району. Вибух знищив центральну частину будинку, виникла пожежа.
Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували жінку, яку завалило уламками будівельних конструкцій. Наразі вона у лікарні.
До робіт залучені рятувальники Харківщини, Луганщини та Хмельниччини, а також медичний розрахунок з Житомирщини.
Загалом 13 рятувальників, 2 медики та 5 одиниць техніки.