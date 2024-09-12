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Рятувальники показали, як витягали пенсіонерку з-під завалів зруйнованого будинку на Харківщині

Рятувальники показали, як витягали пенсіонерку з-під завалів зруйнованого будинку на Харківщині

З-під завалів зруйнованого будинку на Харківщині рятувальники дістали 86-річну жінку.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Сьогодні зранку ворог завдав підступного удару по житловій двоповерхівці у селищі Борова Ізюмського району. Вибух знищив центральну частину будинку, виникла пожежа.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували жінку, яку завалило уламками будівельних конструкцій. Наразі вона у лікарні.

До робіт залучені рятувальники Харківщини, Луганщини та Хмельниччини, а також медичний розрахунок з Житомирщини.

Загалом 13 рятувальників, 2 медики та 5 одиниць техніки.

Агентство Телевидения Новости

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