Рятувальники показали, як витягали пенсіонерку з-під завалів зруйнованого будинку на Харківщині

З-під завалів зруйнованого будинку на Харківщині рятувальники дістали 86-річну жінку.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Сьогодні зранку ворог завдав підступного удару по житловій двоповерхівці у селищі Борова Ізюмського району. Вибух знищив центральну частину будинку, виникла пожежа.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники врятували жінку, яку завалило уламками будівельних конструкцій. Наразі вона у лікарні.

До робіт залучені рятувальники Харківщини, Луганщини та Хмельниччини, а також медичний розрахунок з Житомирщини.

Загалом 13 рятувальників, 2 медики та 5 одиниць техніки.

Агентство Телевидения Новости