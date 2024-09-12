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34 заклади освіти на Харківщині допомагають відновлювати міжнародні партнери

34 заклади освіти на Харківщині допомагають відновлювати міжнародні партнери

Міжнародні донори та організації допомагають Харківщині не лише в ремонті та будівництві захисних споруд цивільного захисту, але й у відновленні освітніх закладів.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок агресії російських окупантів постраждали 307 закладів загальної середньої освіти, 262 дитсадки, 20 закладів профтехосвіти, 32 передвищих фахових і 22 вищих навчальних заклади.

На цей момент реалізовано 6 успішних проєктів на 34 об’єктах.

Зокрема, у межах проєкту «UNITED24» планується фінансування укриття в одному з ліцеїв Лозової, а фонд Говарда Баффета профінансує будівництво 5 захисних споруд для шкіл і дитсадків.

ЮНІСЕФ займається капітальним ремонтом укриттів в 3 дошкільних закладах і відновленням освітнього процесу у метрошколі, забезпечуючи доступ до офлайн-освіти для 800 дітей, зазначив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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