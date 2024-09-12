На Харківщині будуть примусово евакуйовувати дітей з Куп’янського району

Сьогодні на Раді оборони області було прийняте рішення до примусової евакуації 269 дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Куп’янська ТГ – 10 населених пунктів, 158 дітей.

Курилівська ТГ – 6 населених пунктів, 41 дитина.

Кіндрашівська ТГ – 13 населених пунктів, 70 дітей.

На сьогодні евакуювали 10 родин. Робота триває, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Усі евакуйовані отримають матеріальну допомогу від міжнародних партнерів, зокрема ООН, гуманітарну, психологічну, юридичну підтримку.

Всі, хто цього потребують, отримують тимчасове проживання або ж за підтримки Укрзалізниці допомогу в евакуації до інших областей України.

Нагадуємо, що діє «гаряча лінія» з питань евакуації — звертайтесь за цим номером телефону 0-800-33-92-91. Вас проконсультують і забезпечать супровід на всіх етапах, – наголошують в ХОВА.

Агентство Телевидения Новости