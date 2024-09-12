В Укренерго оновили інформацію щодо відключень: коли та де не буде світла

Сьогодні, 12 вересня, з 13:00 до 00:00 у Києві та 16 областях Україні застосовуватимуть обмеження електропостачання.

Про це повідомили в Укренерго.

Так, одна черга відключень діятиме в Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях.

Причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду та падіння генерації на ТЕС.

Агентство Телевидения Новости