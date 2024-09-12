Мінус 130 окупантів та 78 одиниць техніки: втрати росіян на Харківському напрямку за добу

У Вовчанську противник продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови, здійснює повітряну розвідку з метою виявлення підрозділів Сил оборони України. Проводить заходи щодо відновлення боєздатності підрозділів 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії та 4-ї добровольчої розвідувальної-штурмової бригади.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

В районі населеного пункту Глибоке противник основну увагу зосередив на відновленні боєздатності підрозділів 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії на передових позиціях.

Неподалік Лукʼянців противник проводить інженерну розвідку маршрутів висування. Також основну увагу зосередив на протидії БпЛА Сил оборони України.

В районі населеного пункту Тихе окупанти провели евакуацію санітарних втрат із передових позицій 136-ї окремої мотострілецької бригади 58-ї армії.

Протягом минулої доби відбулося три бойові зіткнення. Окупанти також завдали одного авіаудару з використанням двох КАБів. Здійснили 32 удари дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 440 разів.

Втрати ворога за минулу добу склали 130 солдатів, з них безповоротні – 50, санітарні – 80.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 78 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 бойові броньовані машини,9 артилерійських систем,16 автомобілів,7 одиниць спеціальної техніки,44 БпЛА.

Знищено 55 укриттів для особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости