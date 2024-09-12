На Харківщині окупанти пошкодили газопровід: близько пів тисячі споживачів без газу
У Харківській області станом на ранок 12 вересня через бойові дії без напруги залишаються 39,6 тисячі споживачів.
Про це повідомили в Міненерго.
Внаслідок бойових дій пошкоджено сталевий розподільний газопровід. Відключено від газопостачання 490 споживачів.
За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Наслідки обстрілів за добу
Зокрема, у Донецькій області внаслідок обстрілу підстанції було пошкоджено обладнання, знеструмлювалось кілька підстанцій та побутові споживачі. Живлення частково відновлено.
У Сумській області внаслідок атаки дронів були знеструмлення підстанції та повітряних ліній, а також побутових та промислових споживачів.
У Чернігівській області також внаслідок обстрілів знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено за резервною схемою.
У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції. Його було вилучено.