На Харківщині окупанти пошкодили газопровід: близько пів тисячі споживачів без газу

У Харківській області станом на ранок 12 вересня через бойові дії без напруги залишаються 39,6 тисячі споживачів.

Про це повідомили в Міненерго.

Внаслідок бойових дій пошкоджено сталевий розподільний газопровід. Відключено від газопостачання 490 споживачів.

За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Наслідки обстрілів за добу

Зокрема, у Донецькій області внаслідок обстрілу підстанції було пошкоджено обладнання, знеструмлювалось кілька підстанцій та побутові споживачі. Живлення частково відновлено.

У Сумській області внаслідок атаки дронів були знеструмлення підстанції та повітряних ліній, а також побутових та промислових споживачів.

У Чернігівській області також внаслідок обстрілів знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції. Його було вилучено.

Агентство Телевидения Новости