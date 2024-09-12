Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:59
Просмотров: 41

На Харківщині окупанти пошкодили газопровід: близько пів тисячі споживачів без газу

На Харківщині окупанти пошкодили газопровід: близько пів тисячі споживачів без газу

У Харківській області станом на ранок 12 вересня через бойові дії без напруги залишаються 39,6 тисячі споживачів.

Про це повідомили в Міненерго.

Внаслідок бойових дій пошкоджено сталевий розподільний газопровід. Відключено від газопостачання 490 споживачів.  

За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Наслідки обстрілів за добу

Зокрема, у Донецькій області внаслідок обстрілу підстанції було пошкоджено обладнання, знеструмлювалось кілька підстанцій та побутові споживачі. Живлення частково відновлено.

У Сумській області внаслідок атаки дронів були знеструмлення підстанції та повітряних ліній, а також побутових та промислових споживачів.

У Чернігівській області також внаслідок обстрілів знеструмлювались підстанції, побутові споживачі та місцева промисловість. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції. Його було вилучено.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 