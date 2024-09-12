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Кількість загиблих внаслідок удару по Боровій на Харківщині збільшилася до двох

Кількість загиблих внаслідок удару по Боровій на Харківщині збільшилася до двох

Сьогодні, 12 вересня, окупанти завдали удару по смт Борова Ізюмського району Харківської області: двоє загиблих, щонайменше семеро поранених.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На місці удару в смт Борова з-під завалів деблокували тіло жінки.

Раніше повідомлялося про загиблого чоловіка та сімох поранених.

Попередньо, ворог застосував касетні боєприпаси по житловому кварталу.

Горить не менш ніж пʼять будинків.

Агентство Телевидения Новости

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