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Кількість загиблих внаслідок удару по Боровій на Харківщині збільшилася до двох
Сьогодні, 12 вересня, окупанти завдали удару по смт Борова Ізюмського району Харківської області: двоє загиблих, щонайменше семеро поранених.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На місці удару в смт Борова з-під завалів деблокували тіло жінки.
Раніше повідомлялося про загиблого чоловіка та сімох поранених.
Попередньо, ворог застосував касетні боєприпаси по житловому кварталу.
Горить не менш ніж пʼять будинків.