У Харківській області прикордонники вогневий опорний пункт окупантів та клади з БК

На Вовчанському напрямку ворог активно окопується в лісосмугах. Отже по бліндажах противника відпрацювала артилерія бригади «Гарт».

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Активність окупантів не залишається непоміченою з боку прикордонників бригади «Гарт», які у складі Сил оборони України боронять державу на Харківщині.

Чергову порцію ударів по позиціях російсько-окупаційних військ нанесли військовослужбовці артилерійського підрозділу бригади. У взаємодії з аеророзвідниками вони днями знищили вогневий опорний пункт противника, місця укриття його живої сили, саму живу силу та склади з боєкомплектами.

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