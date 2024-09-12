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Армія рф застосувала тактику «подвійного удару» на Харківщині: двоє загиблих, серед поранених – рятувальники

Армія рф застосувала тактику «подвійного удару» на Харківщині: двоє загиблих, серед поранених – рятувальники

Сьогодні, 12 вересня близько 12:40 збройні сили рф масовано обстріляли селище Борова Ізюмського району. Загорілись житлові будинки.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, війська рф вдарили по населеному пункту з РСЗВ «Торнадо-С». Коли рятувальники прибули на місце ліквідовувати пожежу, російська армія завдала повторного удару.

Внаслідок цих ворожих атак загинули двоє людей: 76-річний чоловік та 55-річна жінка.

Зазнали поранень семеро людей, серед них троє рятувальників.

Вчергове окупанти вдарили виключно по цивільній інфраструктурі: у селищі пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, магазини.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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