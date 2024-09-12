Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харкова та передмістя: семеро поранених, зокрема дитина

12 вересня з 16:45 до 17:00 війська рф завдали серії авіаційних ударів по Харкову та передмістю. Попередньо, для обстрілів ворог застосував ФАБ-250 з УМПК.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Київському районі Харкова зафіксовано влучання неподалік приватного житлового сектору. Чотири людини зазнали гострої реакції на стрес, серед них 10-річна дівчинка. У житлових будинках пошкоджено фасади, вибито вікна.

У Дергачах внаслідок авіаатаки теж пошкоджено приватні домоволодіння. Через обстріл за медичною допомогою звернулись дві жінки та чоловік. У постраждалих діагностували гостру реакцію на стрес.

Також окупанти завдали удару авіаційним боєприпасом по території «Екопарку» у с. Лісне Малоданилівської громади. На місці влучання травмованих немає. Пошкоджено дерева та огорожу.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости