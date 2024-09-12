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Після обстрілу в Харківському районі розпочалася масштабна пожежа: вогонь перекинувся на селище

Після обстрілу в Харківському районі розпочалася масштабна пожежа: вогонь перекинувся на селище

Внаслідок обстрілів 12 вересня у Дергачівській громаді Харківського району поблизу селища Прудянка розпочалася масштабна пожежа. Вогонь охопив площу близько 8 кв. км та перекинулась на населений пункт.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Зараз у Прудянці горять десятки приватних будинків і господарчих споруд. Рятувальники ДСНС разом з місцевими мешканцями намагаються локалізувати пожежу та врятувати майно.

«Інформація про загиблих та постраждалих станом на зараз не надходила, однак, завдано значних збитків як людському майну, так і місцевій екосистемі», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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