За ухилення від служби харків’янина засудили на три роки тюрми

У Харкові суд визнав винним 39-річного чоловіка в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Прокурори довели, що у грудні 2023 року чоловік отримав повістку для прибуття до Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Харкова.

Харківʼянин належним чином був повідомлений про наслідки відмови бути призваним та проходити військову службу під час мобілізації, оголошеної Указом Президента України.

Відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих документах.

Проте чоловік не прибув до Київського районного ТЦК та СП, будучи придатним до військової служби відповідно до рішення ВЛК.

Під час судового розгляду обвинувачений провину не визнав.

Обвинувальний вирок виніс Київський районний суд Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости