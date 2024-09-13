«Харківобленерго» оновило графіки відключень: розклад на 14–20 вересня

У «Харківобленерго» склали нові графіки відключень електроенергії в Харкові та області з 14 по 20 вересня.

В таблиці з годинами вимкнень червоним кольором виділено години без світла для певної групи, помаранчевим – ймовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в об’єднаній енергосистемі України), жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання.

Визначити групу, до якої відноситься та чи інша адреса, можна за допомогою наступної таблиці.

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