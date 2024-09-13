Прокуратура вимагає розірвати незаконно укладений договір з електропостачальником медичного закладу Харкова

Київською окружною прокуратурою Харкова направлено до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської обласної ради та Північно-східного офісу Держаудитслужби до комунальної установи охорони здоров’я та товариства з обмеженою відповідальністю про визнання недійсним договору про закупівлю електроенергії та стягнення понад 200 тис. гривень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що в грудні 2022 року між однією з лікарень, розташованих у Харкові, та ТОВ укладено договір про постачання електричної енергії. Усього замовником за договором сплачено на рахунок ТОВ понад 200 тис. гривень.

При цьому кінцевим бенефіціаром переможця закупівлі є особа, до якої рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 18.06.2021 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, передбачені Законом України «Про санкції», що унеможливлювало участь такого учасника у торгах.

Водночас товариством з метою отримання прибутку умисно приховано вказану інформацію від замовника, що призвело до укладання договору всупереч вимогам чинного законодавства.

Відстоюючи інтереси держави, окружна прокуратура звернулась до Господарського суду Харківської області з відповідним позовом. Наразі розгляд справи триває.

Агентство Телевидения Новости