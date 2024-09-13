Принижував та застосовував фізичну силу: у Харкові затримали чоловіка за домашнє насильство

Чоловік неодноразово принижував та ображав жінку, вчиняв сварки.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

До поліції звернулась 37-річна мешканка міста Харкова. Вона повідомила, що її 46-річний співмешканець регулярно вчиняє домашнє насильство.

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського РУП № 1 винесли два термінові заборонні приписи та склали чотири протоколи за ст. 173-2 (домашнє насильство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Київський районний суд розглянув протоколи та наклав на чоловіка стягнення у вигляді штрафів, проте порушник продовжував вчиняти домашнє насильство.

Слідчі Харківського РУП № 1 відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости